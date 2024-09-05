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Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen motosikletteki 2 kişiden D.T. hayatını kaybetti, Ş.V. yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişindeki T3 tünelinin çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletteki D.T. ve Ş.V. yola savrularak yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan D.T., yakındaki bir özel hastaneye, Ş.V. ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan D.T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan kaza yapan motosikletin üzerinde plaka bulunmadığı, plakalık kısmına üzerinde 34 MBM 142 yazılı kağıt yapıştırıldığı görüldü.Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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