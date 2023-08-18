Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

?SULTANGAZİ'de Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdülkadir Bayraktutar hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdülkadir Bayraktutar'ın kullandığı 41 AB 431 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünelin duvarına çarptı. Otomobilde sıkışan 55 yaşındaki Abdülkadir Bayraktutar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı olduğu öğrenilen Bayraktutar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.