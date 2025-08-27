Kuzey Marmara Otoyolu'nda Mermer Tozu Yüklü TIR'da Yangın Çıktı

Murat SOLAK / İSTANBUL, -SANCAKTEPE, Kuzey Marmara Otoyolu'nda mermer tozu yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle TIR'ın dorsesinde hasar oluştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Edirne istikametine ilerleyen Şahin Köse'nin idaresindeki 51 KZ 317 plakalı mermer tozu yüklü TIR'ın lastiği patladı. TIR şoförü Köse, bir süre ilerledikten sonra aracı emniyet şeridine çekti. Patlayan lastik nedeniyle dorsenin alev aldığını gören Köse, dorseyi kupadan ayırarak yangına müdahale etmek istedi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise bir şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yanan dorsede çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dorsede hasar oluşurken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.