Kuzey Marmara Otoyolu'nda Korkunç Kaza: 4 Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada, cipin sulama kanalına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikametinde seyreden N.Ç. idaresindeki 34 GAU 648 plakalı cip, Sevindikli mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına çarpıp takla attıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.