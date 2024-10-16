Üye Girişi
Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Korkunç Kaza: 4 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Korkunç Kaza: 4 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada, cipin sulama kanalına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde sulama kanalına çarpan cipin takla atıp devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikametinde seyreden N.Ç. idaresindeki 34 GAU 648 plakalı cip, Sevindikli mevkisinde yol kenarındaki sulama kanalına çarpıp takla attıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

3-sayfa Marmara kocaeli Ulaşım trafik Sağlık Güncel Kaza

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! TSK, top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık veriyor

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamuya personel alımı ilanları Diyarbakır yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Malatya yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi! Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti? Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü? MasterChef Düello kim kazandı (BÖREKLER)? 17 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Hwang Ui-Jo cinsel ilişki VİDEOSU olayı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.