Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Arnavutköy mevkisinde bir otomobilin beton bariyere çarpması sonucu araç alev aldı ve sürücü hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy mevkisinde gişelerdeki beton bariyere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otoyolda Edirne istikametine giden H.D. idaresindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Arnavutköy mevkisindeki Fatih gişelerinde beton bariyere çarparak alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti

İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.