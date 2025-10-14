Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy mevkisinde gişelerdeki beton bariyere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolda Edirne istikametine giden H.D. idaresindeki 34 GER 871 plakalı otomobil, Arnavutköy mevkisindeki Fatih gişelerinde beton bariyere çarparak alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel