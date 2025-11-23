Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Ağır Yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisinde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç kullanılamaz hale gelirken, kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik aksadı.
Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkisinde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Arnavutköy Tayakadın mevkisindeki otoyolun Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DBP 294 plakalı otomobil, otoyol gişelerine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ve gişeler, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel