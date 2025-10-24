Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Bir Yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun Edirne istikametinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
