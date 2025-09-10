Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Bir Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu, bir sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun İstanbul yönünde S.S'nin kullandığı 41 BAC 994 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden A.A. idaresindeki 59 ALJ 459 plakalı kamyonet, Atalay Coşkunoğlu Tüneli'nde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü S.S. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve otoyol işletmesi ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
