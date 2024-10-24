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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 4 Yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Akyazı kesiminde J.İ. yönetimindeki 34 TU 3579 plakalı otomobille aynı yönde seyreden Ö.Ç. idaresindeki 06 DOS 374 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan J.İ, T.K, A.K. ve F.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

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