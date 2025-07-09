Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 3 Yaralı

KUZEY Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tünelde otomobil ile çarpışan kamyonetin devrildiği kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik bir süre aksadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi T-5 Tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. Aynı yönde giden K.D.'nin kullandığı 34 BJP 947 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 34 MKM 829 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet tünelin duvarında çarpıp devrildi. Kazada sürücü B.G. ve otomobildeki yolcular A.D. isimli çocuk ile G.D. yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde 3 şerit trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri tek şeritten kontrolü geçişleri sağlarken, trafikte bir süre yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla, trafik akışı normale döndü. Jandarma kazayla ilgili incelme başlattı.

Haber-Kamera: Ardacan Uzun/İZMİT(Kocaeli),