Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere saplanan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı araç, alev alıp, yandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Gebze ilçesi Yağcılar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden F.A.'nın (32) kullandığı 25 LA 774 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. 25 metre sürüklenip bariyerlere saplanan, otomobilin içinde bulunan sürücü F.A. ile yolcular M.K. ve M.Ş. (26) kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otomobil, daha sonra alev alıp yanmaya başladı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.A., M.K. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.