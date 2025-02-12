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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Kocaeli geçişindeki Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Körfez kesimi Sevindikli mevkisindeki yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Sürücüler, otoyolda kontrollü ilerliyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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