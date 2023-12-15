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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

15 Aralık 2023 11:44 Güncelleme: 11:46 Abone Ol

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kamyonetin arıza nedeniyle bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.