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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonetin Otomobile Çarpması Sonucu 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında kamyonetin arıza nedeniyle bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonetin arıza nedeniyle bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen Adnan Birlik'in kullandığı 34 FT 3000 plakalı kamyonet, arıza nedeniyle yolda duran Mübarek Dağ yönetimindeki 34 JGR 11 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Nimet Öngün hayatını kaybetti, sürücü Dağ ile isimleri öğrenilemeyen 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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