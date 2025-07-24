Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi, Ulaşım Aksadı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi, Ulaşım Aksadı
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Kocaeli kesiminde devrilen kamyonet nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Ankara yönüne giden bir kamyonetin T2 Tüneli'nde lastiğinin patlaması sonucu devrilmesi trafiği etkiledi. Olay yerine gelen jandarma ve otoyol ekipleri güvenlik önlemi aldı, ulaşım devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen kamyonet nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolda Ankara yönüne giden Ö.S'nin kullandığı 34 US 5511 plakalı kamyonet, T2 Tüneli'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ve otoyol işletme ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Ulaşım, devrilen kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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