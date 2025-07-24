Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi: 3 Şerit Trafiğe Kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyonet Devrildi: 3 Şerit Trafiğe Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu T-2 Tüneli'nde lastiği patlayan ev eşyası yüklü kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapandı, ulaşım kontrolsüz şekilde tek şeritten sağlandı.

KUZEY Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi T-2 Tüneli'nde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan ev eşyası yüklü kamyonet, devrildi. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapanırken kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu T-2 Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Ö.S. yönetimindeki 34 US 5511 plakalı ev eşyası yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 3 şeridi trafiğe kapandı. Ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Sürücüsünün yaralanmadığı kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Fenerbahçe'ye gidiyorum' diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı

"Fenerbahçe'ye gidiyorum" diyen yıldız futbolcu evsiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeçenistan Devlet Başkanı Kadirov, Bodrum'da boğulma tehlikesi geçirdi

Çeçen lider, tatil için geldiği Türkiye'de ölümden döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.