Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını Söndürüldü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu kamyonda hasar meydana geldi.
Otoyolun Beykoz mevkisinde Edirne istikametinde seyreden kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu kamyonda hasar oluştu.
Kamyonun yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel