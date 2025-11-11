Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını

Mert ORDU-Leyla YILDIZ-Hiba HAKBİLİR/ İSTANBUL, - BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde çıktı. Otoyolda seyreden kamyonun kasasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kamyonun alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.