Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon Yangını
Güncelleme:
Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir kamyon bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda yaralanan olmadı.

Mert ORDU-Leyla YILDIZ-Hiba HAKBİLİR/ İSTANBUL, - BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde çıktı. Otoyolda seyreden kamyonun kasasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Kamyonun alev alev yandığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
