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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon ve Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda marul yüklü kamyon ile sabun yüklü tırın çarpışması sonucu kamyon sürücüsü A.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Otoyolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden A.A. idaresindeki 34 GDV 49 plakalı marul yüklü kamyon, Ö.E'nin kullandığı 41 VM 019 plakalı sabun yüklü tır ile çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
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