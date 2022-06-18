Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Cihat B. İdaresindeki 42 DRT 13 plakalı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri ayrımında M.A'nın kullandığı 13 DC 750 plakalı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Cihat B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel Eyüpsultan Marmara Güncel Haberler

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