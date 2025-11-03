Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: Tır Sürücüsüne Hapis İstemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu bir şoför hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Tır sürücüsüne 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde geçen yıl şehirler arası yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu şoförün öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin tır sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Şubat 2024'te gece saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisi Edirne istikametinde yolcu otobüsünün kumaş yüklü tıra çarpması sonucu Gültekin Akçan'ın öldüğü, 18 yolcunun da yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, tır sürücüsü Muhammet Karataş'ın, Kocaeli'den İstanbul istikametine gelirken otoyolun Çekmeköy mevkisinde hava sisliyken aracının hızını, yük ve teknik özelliklerini dikkate almayarak gereken özeni göstermediği, bu nedenle de direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptığı anlatıldı.

Kazada, tırın dorsesinin yolun ortasında döndüğü aktarılan iddianamede, bu sırada otoyolda aynı yönde ilerleyen Gültekin Akçan idaresindeki yolcu otobüsünün, tıra çarparak orta refüjdeki bariyerlere vurduğu, soldan birinci ve ikinci şerit üzerinde makaslayarak durabildiği kaydedildi.

İddianamede, kazada ağır yaralanan sürücü Akçan'ın olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer yaralıların da hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilerek, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporlarına göre de tır sürücüsü Karataş'ın asli, otobüs şoförü Akçan'ın da tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Maktulün ailesi ve yaralananlar şikayetçi oldu

İddianamede ifadesine yer verilen Karataş, Denizli'den İstanbul'a tekstil malzemesi getirdiğini belirterek, "Hava sisli olduğundan dolayı iki araç önümde fren yaptı ve beni sıkıştırmaya başladılar. Ben de çarpmamak için kendimi sağ refüje atıp aracı durdurdum. İki üç dakika sonra gelen yolcu otobüsü bana arkadan çarparak durdu. Kazadan sonra otobüs şoförünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralanmadığım için hastaneye gitmedim." beyanında bulundu.

Kazada yaralananlardan 10 kişi ile maktulün 4 yakınının şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Muhammet Karataş'ın "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve ehliyetinin geri alınması talep edildi.

Gültekin Akçan hakkında da vefat etmesi nedeniyle "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan" kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 Şubat 2024'te meydana gelen kazada, tıra çarpan otobüsün sürücüsü araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılmış, kaldırıldığı hastanede de vefat etmişti. Kazada, otobüste bulunan 18 yolcu da hafif yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.