Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu Silivri kesiminde, seyir halindeki bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Fenerköy mevkisinde seyir halindeki 34 KZ 5440 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen soda yüklü tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Trafik Denetim Timi, kaza yerinde inceleme yaptı.
Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze morga götürülürken, araçlar da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.