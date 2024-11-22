Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: İki Yaralı
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden B.K. idaresindeki 34 GTF 604 plakalı otomobil, Akmeşe gişeler mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Otomobil bariyerlerde yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki O.İ, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.