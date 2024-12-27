Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tuzla geçişinde emniyet şeridine park eden tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, tır dorsesinin altına giren aracın sürücüsü olay yerinde can verdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Tuzla geçişinde emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen Hasan Kaçar (29) idaresindeki 34 GAT 515 plakalı otomobil, Tuzla Akfırat mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, emniyet şeridinde park halinde olan Ahmet Yiğit yönetimindeki 18 ADD 197 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tır dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Kaçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçar'ın cenazesi incelemelerin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.