Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Ölü
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Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe geçişinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösteriliyor.

KUZEY Marmara Otoyolu Sancaktepe geçişinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ham madde yüklü TIR, bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 20.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe geçişi Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Edirne yönünde seyreden 01 AYD 519 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptıktan sonra, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde TIR'da sıkışan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, 2 kişinin cenazesi bulundukları yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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