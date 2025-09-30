Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Riva mevkisinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva mevkisinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MIL 075 plakalı tır, Beykoz Riva mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen tır çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
