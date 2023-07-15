Kuzey Marmara Otoyolu'nda arızalanan otomobile tır çarptı: 6 yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde arızalanan otomobile tırın çarpmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti İzmit geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. idaresindeki 34 VY 6247 plakalı Tofaş marka otomobil arızalandı. Sürücü B.S., arıza ile ilgilendiği sırada A.C. hakimiyetindeki 03 AC 688 plakalı tır Tofaş'a çarptı. M.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 34 AJL 993 plakalı araçta tıra arkadan çarparak kazaya karıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.S., eşi ve 4 çocuğu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. B.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.