Kuzey Marmara Otoyolu'nda Alkollü Sürücünün Yaptığı Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Alkollü Sürücünün Yaptığı Kaza
Sultanbeyli'de makas atarak ilerleyen alkollü sürücü, jandarmaya haber verilmesinin ardından bir kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

SULTANBEYLİ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü jandarmaya haber verildikten kısa süre sonra kamyonete çarparak kaza yaptı. Devrilen kamyonette bulunan 2 kişi ile otomobili kullanan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü yaralandı. Kaza öncesinde yolda şerit ihlali yaparak ilerleyen otomobil cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza, saat 05.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen 06 FM 2951 plakalı otomobil, jandarmaya haber verildi. İhbardan kısa süre sonra otomobil, aynı yönde ilerleyen 61 AT 015 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın ardından devrilen kamyonetteki 2 kişi ile otomobili kullanan sürücü kafasından hafif şekilde yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından tavanı parçalanan otomobilden hafif yaralı kurtulan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen jandarmanın çalışmaları sırasında sürücünün otomobilin içerisinde, kazanın şokunda bir süre beklediği görüldü. Otomobil sürücüsü ve kamyonetteki yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar, çalışmaların ardından kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
