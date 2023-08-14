Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Geçişinde Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İzmit geçişi Karaabdulbaki mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Uğur Şahin idaresindeki 58 EN 859 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Karataş idaresindeki 53 AR 758 plakalı kamyonet, yolcu değiştirmek için emniyet şeridinde peş peşe durdu. Bu sırada aynı yönde giden Yusuf Öztürk idaresindeki 34 FSH 79 plakalı kamyonet, yol kenarındaki kamyonete çarptıktan sonra, savrularak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareket eden kamyonet önünde duran hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonet içerisinde sıkışan sürücü İsmail Karataş ve eşi Hatice Karataş'ı bulundukları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de hafif ticari araç içerisinde yaralanan sürücü Uğur Şahin, eşi Ece Şahin ve kızları Emel Bengisu Şahin ile Aysima Nezaket Şahin'e ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Jandarma, kamyonet sürücüsü Yusuf Öztürk'ü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.