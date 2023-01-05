Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis

Güncel Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis Görüş mesafesi azaldı, sürücüler yollarda dikkatle ilerliyor Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoğun sis etkili oluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis

Görüş mesafesi azaldı, sürücüler yollarda dikkatle ilerliyor

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor.

Sakarya'da sis, akşam saatlerinde yağışla beraber etkisini göstermeye başlamıştı. Şehrin birçok yerinde etkisini devam ettiren sis; Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

Anadolu Otoyolu Sakarya Marmara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title