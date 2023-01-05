Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis
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Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis Görüş mesafesi azaldı, sürücüler yollarda dikkatle ilerliyor Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoğun sis etkili oluyor.
Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 ve Anadolu Otoyolu'nda yoğun sis
Görüş mesafesi azaldı, sürücüler yollarda dikkatle ilerliyor
SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor.
Sakarya'da sis, akşam saatlerinde yağışla beraber etkisini göstermeye başlamıştı. Şehrin birçok yerinde etkisini devam ettiren sis; Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 Kara Yolu ve Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gecenin ilerleyen saatlerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler dikkatle ilerliyor.