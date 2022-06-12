Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı - Haberler

Kuzey Makedonya'ya giden otobüsün altında saklanan kişiyi sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı Fatih'te gizlice girdiği Kuzey Makedonya plakalı otobüsün alt kısmında sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Fatih'te gizlice girdiği Kuzey Makedonya plakalı otobüsün alt kısmında sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Turistik ziyaret için Kuzey Makedonya'dan İstanbul'a gelen grubun bulunduğu otobüs, dönüşe geçtikten sonra araçtan sesler geldiği yönündeki uyarılar üzerine Fevzipaşa Caddesi'nde durdu. Otobüsün altından gelen seslere yönelen araçtakiler, motor ile şanzıman kısmında bir kişinin saklandığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendisini bulunduğu yere bağlayan Cezayir uyruklu kişi, çıkmak istemedi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu saklandığı yerden çıkarılan kişi, hastaneye kaldırıldı. Bu arada sıkıştığı yerden çıkarıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına uygunsuz el hareketleri yapan kişinin, Avrupa'ya gitmek için Makedonya plakalı otobüsün altına gizlice girdiği, motorun ısısı nedeniyle vücudunda yanıklar oluşunca bağırmaya başladığı öğrenildi. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Makedonya İstanbul İtfaiye Fatih Güncel Haberler

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