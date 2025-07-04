Kuzey Makedonya ve Sırbistan Ortak Sınır Kapısı Uygulamasına Geçti

Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ile Sırbistan arasında yer alan Tabanovci-Preşevo Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi.

Uygulamanın başlaması vesilesiyle Tabanovci-Preşevo Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

Törene, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pançe Toshkovski ile Sırbistan İçişleri Bakanı İvica Dacic katıldı.

Burada konuşan Toshkovski, yaz sezonunun başında "farklı bir sınır kontrol sistemi" olarak adlandırdığı bu sistemin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İçişleri Bakanlığı olarak sahip olduğumuz yetkiler çerçevesinde, vatandaşların daha hızlı geçişini, daha az beklemesini sağlayacak, şartları iyileştirecek bir sınır kontrolü uyguluyoruz." ifadesini kullandı.???????

Dacic ise sınır kontrol sürecinin basitleştirilmesinin, her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade ederek, "Bu sayede yolcuların (ülkeden) çıkışta gereksiz yere beklemesi ortadan kalkıyor." dedi.

Kuzey Makedonya ile Sırbistan arasındaki ortak sınır kapısı uygulamasına ilişkin anlaşma 9 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkent Belgrad'ta Toshkovski ile Dacic tarafından imzalandı.

"One Stop Shop" olarak adlandırılan ortak sınır kapısı uygulamasıyla, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, bekleme süresinin azaltılması ve sınır kontrollerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.???????

Kuzey Makedonya, benzer uygulamayı Kosova'yla da hayata geçirirken, Arnavutluk ile de planlandığını duyurdu.