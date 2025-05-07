Kuzey Makedonya ve Hırvatistan'dan AB Üyeliği İçin İşbirliği Vurgusu

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde Hırvatistan'ın ülkesine verdiği desteği önemsediklerini söyledi.

Davkova, resmi ziyaret için başkent Üsküp'te bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'i devlet töreniyle karşıladı.

İkili görüşme gerçekleştiren Davkova ve Milanovic, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Davkova, Kuzey Makedonya ile Hırvatistan'ın geleneksel dostane ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin daha da geliştirileceğini vurguladı.

Hırvatistan'ın, ülkesine, AB üyelik sürecinde verdiği desteği önemsediklerini belirten Davkova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un, Hırvatistan'ın AB dönem başkanlığı yaptığı 2020'de doğru adımlar attığını anımsattı.

Davkova, "Hırvatistan, AB üyesi olmasına rağmen, bölgesel ihtiyaçlara anlayış gösteriyor. Milanovic, konuşmasında ayrıca AB'nin coğrafi, kültürel ve tarihi bir parçası olduğumuzu yineledi." diye konuştu.

"Sizin için neyin önemli olduğuna siz karar vereceksiniz"

Hırvat Cumhurbaşkanı Milanovic de "Komşularınızdan, uluslararası diplomasiden ve AB'den çok fazla tavsiye alıyorsunuz ancak bu tavsiyelerin hiçbiri sizin için ne akıllıca ne de yararlı. Sizin için neyin önemli olduğuna siz karar vereceksiniz. Sadece AB üyeliği söz konusu olduğunda hiçbir zorlamanın kurbanı olmayın." dedi.

Kuzey Makedonya'nın NATO üyesi bir ülke olarak güven içerisinde olduğuna işaret eden Milanovic, iki ülke arasındaki dostane ilişkilere vurgu yaptı.

Milanovic, Hırvatistan, Arnavutluk ve Kosova arasında martta imzalanan Askeri İttifak Üçlü Bildirgesi'ne de değinerek, başta Sırbistan olmak üzere komşu ülkelere söz konusu bildirgeyle ilgili sorunlarının olmaması hususunda güvence vermek istediğini kaydetti.

Bu arada Kuzey Makedonya AB üyeliğine 2004'te başvuru yapmış, 2005'te Hırvatistan'ın ardından aday ülke statüsü almıştı.

AB'ye katılım müzakereleri 2020'de başlayan Kuzey Makedonya, yine aynı yıl içerisinde NATO'ya üye olmuştu.