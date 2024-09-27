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Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu Üsküp'te Gerçekleşti

Kuzey Makedonya-Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu Üsküp'te Gerçekleşti
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen yatırım ve ticaret forumunda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ticaret hacminin artırılması hedeflendi. Forumda, yüksek düzeyde tarihi ve kültürel bağların yanı sıra yatırımların potansiyeli vurgulandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Kuzey Makedonya- Türkiye Yatırım ve Ticaret Forumu düzenlendi.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) tarafından Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) kampüsünde düzenlenen forumun açılışına, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı İzet Mexhiti, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya'daki Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Beycan İlyas, Milletvekili Bekim Qoku, Türk Milli Birlik Hareketi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ticaret ve ekonomi odalarının yöneticileri ve temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşları, yerel kurumların temsilcileri ile çok sayıda iş adamı ve davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Mexhiti, programın açılışında yaptığı konuşmada, bu önemli foruma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güçlü bağlantıları ve önlerindeki potansiyeli yansıtmak için mükemmel bir fırsatlarının olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin birçok faydayı da beraberinde getirdiğini belirten Mexhiti, "Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımları, altyapının geliştirilmesine ve istihdam oluşturulmasına yardımcı olarak Üsküp, Kalkandelen, Gostivar ve genel olarak Kuzey Makedonya'nın istikrarına ve ekonomik büyümesine katkıda bulundu." diye konuştu.

Mexhiti, Yatırım ve Ticaret Forumunun önemli bir rol oynadığını, çünkü bunun fikir alışverişi için bir platform sunduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy da Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın derin tarihi ve kültürel bağlar ile üst düzey ilişkilere sahip iki ülke olduğunu vurguladı.

Kuzey Makedonya ile 1 milyar dolar seviyelerine ulaşan ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı ve halihazırda yaklaşık 2 milyar dolar düzeyindeki yatırım tutarını da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Ulusoy, yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesinin, ticaretin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Ulusoy, "Ülkemizin, Kuzey Makedonya'nın en büyük ticaret ve yatırım ortaklarından biri olarak yerini sağlamlaştırmasını arzu ediyoruz. Altyapı, inşaat, savunma sanayi, enerji ve turizm başta olmak üzere Kuzey Makedonya'nın şirketlerimize sunacağı potansiyelin farkındayız." dedi.

BASAM Başkanı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Rifat Sait de forumun iyi geçmesi dileğinde bulunarak, Kuzey Makedonya'da ticaretin artmasının yanı sıra dostluğun da artması temennisini dile getirdi.

İki kardeş halkın birlikte güzel işler yapmasını arzu ettiklerini ifade eden Sait, "Bu forumlar, bu ticari görüşmeler bunlara vesile oluyorlar. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Ev sahibi konumundaki IBU'nun Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da IBU'yu iki ülke arasındaki en önemli köprülerden biri olarak nitelendirerek, üniversitede Türkiye'den gelen yaklaşık 2 bin, bir o kadar da Kuzey Makedonya ve bölge ülkelerinden öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Sunar, "Yıl boyunca zaman zaman bu tür etkinlikler, faaliyetler gerçekleşiyor. Burada çok sayıda akademisyeni, araştırmacıyı, iş insanını ağırlıyoruz. Umarım bu forum, reel anlamda iş ilişkilerinin gelişmesine, ülkelerimiz arasındaki ithalat ve ihracat kapasitelerinin artmasına, yeni verimli iş alanlarının oluşmasına katkı sağlar." dedi.

Programda, Kuzeybatı Makedonya Ticaret Odası Başkanı Mendi Qyra, Kuzey Makedonya Ticaret Odaları Başkanı Trajan Angeloski, Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Hakim Suma da konuşma yaptı, forumun düzenlenmesine katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Folklor ekibinin gösteri sunduğu programda açılış konuşmalarının ardından panel ve işletmeden işletmeye (B2B) toplantıları yapıldı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel

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