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Kuzey Makedonya polisinden Gostivar-Kalkandelen otoyolunda uyuşturucu operasyonu

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Kuzey Makedonya polisinden Gostivar-Kalkandelen otoyolunda uyuşturucu operasyonu

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısında Gostivar-Kalkandelen otoyolunda uyuşturucu nakliyatının engellendiğini duyurdu.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısında Gostivar-Kalkandelen otoyolunda uyuşturucu nakliyatının engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Gostivar-Kalkandelen otoyol gişesinde Üsküp plakalı otomobilin emniyet ekiplerinin dur ihtarına uymadığı ve polis aracına zarar verdiği ifade edilen açıklamada, aracın daha sonra yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, aracın bagaj kısmında yapılan aramada 35 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

TEM Otoyolu Makedonya Gostivar Güncel Haberler

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