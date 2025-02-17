Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

Grevdeki işçilere para yok ama eğlenceye tam gaz devam
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza

Kuzey Makedonya'nın Üsküp Şehrinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kuzey Makedonya'nın Üsküp Şehrinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Vatandaşlar ve turistler karlı manzarayı keyifle izlerken, araç trafiği olumsuz etkilendi.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkisini gösterdi.

Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentin meydanı ile Vardar Nehri kenarında bulunan vatandaşlar ve turistler karlı manzaranın keyfini çıkardı.

Yoğun kar yağışı araç trafiğini de olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
img

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
img

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
img

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Dünya devleri Osimhen için yarışa girdi: Bonservisini ödemeye hazırlar

Dünya devleri Osimhen için sıraya girdi
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.