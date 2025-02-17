Kuzey Makedonya'nın Üsküp Şehrinde Kar Yağışı Etkili Oluyor
Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Vatandaşlar ve turistler karlı manzarayı keyifle izlerken, araç trafiği olumsuz etkilendi.
Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkisini gösterdi.
Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Kentin meydanı ile Vardar Nehri kenarında bulunan vatandaşlar ve turistler karlı manzaranın keyfini çıkardı.
Yoğun kar yağışı araç trafiğini de olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel