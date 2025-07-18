Kuzey Makedonya'nın Türkiye'den temin ettiği obüs ve askeri teçhizat törenle tanıtıldı

Kuzey Makedonya'da, ordunun modernizasyonu ve donatılması kapsamında Türkiye'den temin edilen 6 adet 105 milimetre BORAN obüs ve diğer ilgili teçhizatın tanıtımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bağlı kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hafif çekili obüs BORAN ve diğer ilgili teçhizat için ülkenin güney kesimlerindeki Pirlepe şehrinde Mirçe Acev Kışlası'nda düzenlenen tanıtım törenine, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Aselsan Balkanlar Ofis Direktörü Doğan Coşkun, bakanlar, milletvekilleri, Türk ve Makedon kurumlarının üst düzey temsilcileri katıldı.

Başbakan Mickoski, törende yaptığı konuşmada, "Savunma kapasitemizi güçlendiriyoruz, ordumuzu modernize ediyoruz ve vatandaşlarımızın güvenliği için sorumlu, stratejik yatırımlar yapabileceğimizi açıkça gösteriyoruz." dedi.

Mickoski, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı aracılığıyla NATO standartlarına uygun yeni ve modern askeri ekipman alımına yönelik iki önemli sözleşmenin başarıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Bakan Misajlovski, Türkiye'den temin edilen 6 BORAN obüsünden oluşan teçhizatın, ülke ordusuna yapılan iyi bir yatırım olduğunu ve ülke güvenliğini koruma kapasitesini ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Misajlovski, teçhizatın Türkiye'de NATO'nun en yüksek standartlarına göre üretildiğini vurgulayarak, "Bu askeri teçhizatın devletler arası bir anlaşma yoluyla temin edilmesi, Türk savunma sanayi ürünlerinin yüksek kalitesine olan büyük güvenimizin açık bir göstergesidir." diye konuştu.

"Stratejik ortağımız Türkiye Cumhuriyeti, özverili, samimi ve kardeşçe desteğini yineledi"

Büyükelçi Ulusoy, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Türkiye, bağımsızlığından bu yana Kuzey Makedonya'nın ve bu ülkedeki kardeşlerimizin her zaman yanında olmuştur." dedi.

Mickoski'nin şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edildiğini anımsatan Ulusoy, bu ziyaret kapsamında imzalanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine taşındığını vurguladı.

Ulusoy, "Askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz, ikili ilişkilerimizin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Balkanların Türk dış politikasındaki önceliği ve bu bölgenin kendimizinkinden ayrı tutmadığımız güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem, ikili ve çok taraflı platformlardaki askeri işbirliğimizin de temelini oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy ayrıca, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın her alanda gelişen ilişkilerini daha da ileri noktaya taşımak için çalışmaların süreceğini söyledi.

Tümgeneral Lafçiski de bu teçhizatın Kuzey Makedonya'nın NATO standartlarına uygun ordu modernizasyonu yönündeki stratejik yöneliminin güçlü bir teyidi olduğunu belirterek, "Stratejik ortağımız Türkiye Cumhuriyeti, yıllardır bize pek çok fayda sağlayan ortaklığımızı birlikte inşa etmek ve güçlendirmek adına kararlılıkla, özverili, samimi ve kardeşçe desteğini yineledi." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2021'de obüsü aldığını belirten Lafçiski, "Sadece 4 yıl sonra ordumuzun bir parçası oldu. Bu bizi Avrupa'da ilk ülke yapıyor." dedi.