Kuzey Makedonya Meclisi, Gazze İnsani Kriz Tasarısını Gündeme Almayı Reddetti
Kuzey Makedonya Meclisi, muhalefet koalisyonu tarafından sunulan Gazze Şeridi'ndeki insani krizin görüşülmesine ilişkin tasarıyı gündeme almayı reddetti. Meclis oturumunda tasarının görüşülmesi için sadece 16 muhalefet milletvekili 'evet' oyu kullandı.
Kuzey Makedonya Meclisi, muhalefet koalisyonu tarafından sunulan, Gazze Şeridi'ndeki insani krizin görüşülmesine ilişkin tasarıyı gündeme almayı reddetti.
Farklı konuların görüşüldüğü Meclis oturumunda, muhalefet koalisyonunun sunduğu, Gazze'ye insani yardımın girişine izin verilmemesini kınama, İsrail'e acilen insani yardımların gecikmeden girişine izin verilmesi çağrısı gibi maddeleri kapsayan "Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin" tasarının gündeme alınıp alınmayacağı da oylandı.
140 sandalyeli Mecliste 93 milletvekilinin yer aldığı oturumda, tasarının görüşülmesi yönünde sadece muhalefet partilerinden 16 milletvekili "evet" oyu kullandı.
Böylece tasarı Meclis gündemine alınmadı.