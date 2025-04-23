Kuzey Makedonya Kültürel Sanat Topluluğu Bayındır'da 23 Nisan Kutlamalarına Katıldı

Kuzey Makedonya Kültürel Sanat Topluluğu, Bayındır ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayındır ilçesinde de kutlandı.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Bayındır Stadı'ndaki programa geçildi. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Murat Mete halkın ve çocukların bayramını kutladı. Daha sonra öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergiledi.

Gösterilerde Bayındır Kazım Dirik Ortaokulu'nun konuğu olan Kuzey Makedonya Kültürel Sanat Topluluğunda oluşan öğrenciler de yer aldı.

Konuk öğrenciler ülkelerine ait dansları Bayındırlıların beğenisine sundu.

Öğrencilerden Bojana Zoreva, Bayındır İlçesinde konuk olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Ülkemizin halk danslarını sergiledik. Aynı zamanda burada arkadaşlarımızla birlikte çeşitli gösterileri izledik." diye konuştu.

Tale Kostadinov ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Bayındır Kazım Dirik Ortaokulu Müdürü Süleyman Cem Dal da "Dost ülkeden gelen yabancı konuklarımızla dostluk çerçevesinde güzel bir bayram yaşadık. İnşallah bizlerde önümüzdeki süreçte Kuzey Makedonya ülkesinin konuğu olarak orada olacağız. Böylece dostluğumuz da pekişerek devam edecek." dedi.