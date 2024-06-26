Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde 'Mule Variations' Sergisi Açıldı

Küratörlüğünü Marija Korobar'ın üstlendiği "Mule Variations" sergisi, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide Kuzey Makedonyalı ressam ve müzisyen Vladimir Lukash, ressam Gjorgje Jovanovik ile ressam ve müzisyen Vuk Mitevski'nin çizim, boyama ve kolaj tekniklerini kullandıkları resim çalışmaları yer alıyor.

Korobar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerin Benjamin Vauthier'ın ortaya attığı "serbest figürasyon" ilkesinden yola çıkarak hazırlandığını söyledi.

Bu hareketin, etkileyici formlar, naif çizim stilleri, doğrudan uygulama, arketipsel figürler ve güçlü bir antielitist tutum ile karakterize edildiğini anlatan Korobar, "Tüm bunlar aynı zamanda eserleri Dadaizm'e yakınlaştıran unsurlardır. Sergimizde imaj ve anlam arasındaki sınırlara meydan okuyan, heykel ve resmi birleştiren neokübist, sürrealist, eğlenceli ve sembolik eserler yer alıyor." diye konuştu.

Korobar, serginin Kuzey Makedonya kültürünün Türkiye'de tanıtımına katkı sağlaması amacıyla organize edilmesini kıymetli bulduğunu belirterek, "Sergimiz Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının destekleriyle organize edildi. Makedonya'nın İstanbul'da Kültür Merkezi olması da çok güzel. Gelecekte İstanbul ve Türkiye'de Kuzey Makedonya kültürünün tanıtımı için farklı projeler yapmayı hedefliyoruz. Bu noktada gerekli gayreti göstermeye de hazırız." ifadelerini kullandı.

Açılış programına sanatçılardan Vladimir Lukash ve Vuk Mitevski'nin piyano performansıyla da eşlik ettiği sergi, 1 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.