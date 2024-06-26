Üye Girişi
Haberler

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde 'Mule Variations' Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küratörlüğünü Marija Korobar'ın üstlendiği 'Mule Variations' sergisi, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide Kuzey Makedonyalı ressam ve müzisyenlerin çalışmaları yer alıyor.

Küratörlüğünü Marija Korobar'ın üstlendiği "Mule Variations" sergisi, Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergide Kuzey Makedonyalı ressam ve müzisyen Vladimir Lukash, ressam Gjorgje Jovanovik ile ressam ve müzisyen Vuk Mitevski'nin çizim, boyama ve kolaj tekniklerini kullandıkları resim çalışmaları yer alıyor.

Korobar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerin Benjamin Vauthier'ın ortaya attığı "serbest figürasyon" ilkesinden yola çıkarak hazırlandığını söyledi.

Bu hareketin, etkileyici formlar, naif çizim stilleri, doğrudan uygulama, arketipsel figürler ve güçlü bir antielitist tutum ile karakterize edildiğini anlatan Korobar, "Tüm bunlar aynı zamanda eserleri Dadaizm'e yakınlaştıran unsurlardır. Sergimizde imaj ve anlam arasındaki sınırlara meydan okuyan, heykel ve resmi birleştiren neokübist, sürrealist, eğlenceli ve sembolik eserler yer alıyor." diye konuştu.

Korobar, serginin Kuzey Makedonya kültürünün Türkiye'de tanıtımına katkı sağlaması amacıyla organize edilmesini kıymetli bulduğunu belirterek, "Sergimiz Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığının destekleriyle organize edildi. Makedonya'nın İstanbul'da Kültür Merkezi olması da çok güzel. Gelecekte İstanbul ve Türkiye'de Kuzey Makedonya kültürünün tanıtımı için farklı projeler yapmayı hedefliyoruz. Bu noktada gerekli gayreti göstermeye de hazırız." ifadelerini kullandı.

Açılış programına sanatçılardan Vladimir Lukash ve Vuk Mitevski'nin piyano performansıyla da eşlik ettiği sergi, 1 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Makedonya Ressam Sanat Kültür Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title