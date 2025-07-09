Kuzey Makedonya-Kosova Sınır Kapısı Yangın Sebebiyle Yeniden Kapatıldı

Kuzey Makedonya-Kosova Sınır Kapısı Yangın Sebebiyle Yeniden Kapatıldı
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Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki Blace-Elez Han Sınır Kapısı, yangın nedeniyle geçici olarak kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşları bölgeye gitmemeleri konusunda uyardı.

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, sınırın Kuzey Makedonya tarafında çıkan yangın nedeniyle yeniden geçici olarak geçişlere kapatıldı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, geçen hafta sonu meydana gelen yangının yeniden alevlenmesi nedeniyle ülkenin Kosova ile arasındaki Blace-Elez Han Sınır Kapısı'na giden yolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bölgedeki yangın dolayısıyla sınır kapısının da tekrar geçici süreliğine kapatıldığı, yetkili kurumlarla koordinasyon içinde yangının söndürülmesi için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Vatandaşlara yangın söndürülüp trafik normale dönene kadar bölgeye gitmemeleri çağrısı yapılan açıklamada, kamuoyunun gelişmeler hususunda bilgilendirileceği kaydedildi.

Öte yandan, başkent Üsküp yakınlarındaki bir çöp depolama alanında da öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Blace-Elez Han Sınır Kapısı, pazar günü başlayan orman yangını nedeniyle kapatılmış, tehlikenin ortadan kalkmasının ardından yeniden trafiğe açılmıştı.

Kuzey Makedonya hükümeti, dün, orman yangınlarının artması nedeniyle ülke genelinde 30 günlük "kriz durumu" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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