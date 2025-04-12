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Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Mucunski: Türk Yatırımcılar Ülkemize Olumlu Katkılar Sağlıyor

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Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Timço Mucunski, Türk yatırımcıların altyapı, bankacılık ve sağlık alanlarındaki katkılarını vurgulayarak Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılık sergilediklerini belirtti.

ŞİLAN TURP - Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, altyapı, bankacılık ve sağlık dahil pek çok alandaki Türk yatırımcıların ülkesindeki iş ortamına olumlu katkı sağladığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Mucunski, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Mucunski, ADF'ye katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, forumun siyaset, akademi, sivil toplum ve hayatın farklı alanlarından nitelikli konuşmacıların yer aldığı, oldukça iyi organize edilmiş bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Batı Balkanlar'da olumlu role sahip olduğunu kaydeden Mucunski, "Özellikle ülkemiz bağlamında baktığımızda altyapı, bankacılık ve sağlık gibi alanlarda Türkiye'den gelen birçok başarılı yatırımcı var. Bu şirketler, ülkemizdeki iş ortamına çok olumlu katkılar sağlıyor." dedi.

Mucunski, Türkiye'nin siyasi açıdan istikrar unsuru olduğunu, NATO'daki müttefikliklerinin de Balkanlar üzerinde olumlu etki yarattığını söyledi.

"İkili ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için Türkiye ile birlikte çalışacağız"

Türkiye ile ikili ilişkilerinin mükemmel olduğu değerlendirmesini yapan Mucunski, göreve geldikten sonra ağırladığı ilk misafirinin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olduğunu dile getirdi.

Mucunski, " Ekonomi, ticaret ve siyaset, eğitim ve kültür alanlarında büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Biz tarihsel olarak iç içe geçmiş, birbirine büyük saygı duyan iki milletiz. Bu anlamda hükümetimiz, ikili ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için Türkiye ile birlikte çalışma konusunda güçlü bir kararlılık sergileyecektir." diye konuştu.

Martta Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani kentinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangında yaralananların çoğunun tedavisinin Türkiye'de yapıldığını belirten Mucunski, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ve değerli dostum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın güçlü ve etkili desteği sayesinde oldu. Hükümetinize, hala bazı gençlerimizle ilgilenen sağlık uzmanlarınıza ve en çok da Türk halkına minnettar olduğumuzu söylememe izin verin." dedi.

"İki devletli çözümü destekliyoruz"

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatmasına değinen Mucunski, "Şu anda küresel düzeyde en büyük sorunlardan biri, çok fazla çatışmanın yaşanıyor olması." ifadesini kullandı.

"Ulus olarak, dış politikamızda iki devletli çözümü destekliyoruz." diyen Mucunski, taraflar arasında çözüm bulunması ve bölgedeki can kayıpların durdurulmasına yönelik etkileşimden yana olduklarını vurguladı.

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Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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