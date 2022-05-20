Kuzey Makedonya'daki Türklerden nüfus sayımı sonuçlarına itiraz - Haberler

Kuzey Makedonya'daki Türkler, ülkede Eylül 2021'de düzenlenen ve sonuçları mart ayında açıklanan nüfus, hane halkı ve konut sayımıyla ilgili sonuçlar hakkında Devlet İstatistik Kurumu'na itiraz mektubu sundu.

İtiraz mektubunu, Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliği (MATÜSİTEB) Genel Başkanı Hüsrev Emin, ülkedeki Türk siyasi partilerden Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı ve milletvekili Beycan İlyas ile Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Üsküp'teki Devlet İstatistik Kurumu'na teslim etti.

Emin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mart 2022 tarihinde açıklanan nüfus sayımı neticelerinin, Makedonya Türklerine ilişkin nüfus sayımı rakamları ve oranlarının gerçeği yansıtmadığını ve Türk toplumunun nüfusunun gerçek rakamların altında gösterildiğini kaydetti.

Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu olarak yaptıkları toplantı sonucunda söz konusu sayımdaki Türklere ilişkin rakam ve oranları "gerçek dışı" olarak nitelendirerek neticeleri tanımadıklarını ve kesinlikle kabul etmediklerini kamuoyuna beyan ettiklerini anımsattı.

Emin, "Bu süreçte sayım sonuçlarına ilişkin itirazlarımızı, hukuki ve demokratik haklarımızı kullanmaya başlayarak bugün burada Devlet İstatistik Kurumu'na resmi itiraz mektubumuzu sunduk. Bu çerçevede, itiraz mektubunda, yapılan Anayasal ve kanun ihlallerini detaylıca ele alarak Devlet İstatistik Kurumu'ndan nüfus sayımının iptali ve neticelerin geçersiz sayılmasını talep etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Emin ayrıca nüfus sayımı öncesi ve sırasınca İstatistik Kurumu müdüründen görüşme talep ettiklerini ancak olumlu bir yanıt almadıklarını sözlerine ekledi.

İtiraz mektuplarının aralarında Avrupa Konseyi başta olmak üzere ülkedeki ve uluslararası ilgili tüm kurumlara teslim edeceklerini kaydeden İlyas, Türklerin haklarını savunmak için burada bulunduklarını aktardı.

Bir gazetecinin, Türkiye Dışişleri Bakanlığının "Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu tarafından nüfus sayımı sonuçlarının yayımlanmasını müteakip yapılan açıklamadaki hususların resmi makamlarca dikkate alınmasının önem taşıdığına" ilişkin açıklaması sorulan İlyas, "Ana vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti'nden de tepkilerin olması çok normal. Türkiye Cumhuriyeti bu durumda ve geçmişte ülkemizin çok iyi ve yakın dostu olduğunu gösterdi." dedi.

Saraç ise böyle bir kanunla objektif nüfus sayımı yapılmasının kabul edilemez olduğunu, sayımın "siyasi bir operasyon" haline geldiğini söyledi.

Türklerin yaşadıkları çeşitli yerleşim yerlerinde sahadan elde edilen veriler ile yayınlanan verilerin örtüşmediğini, Türklerin yüzde 7'den az olması halinde sonuçları kabul etmediklerini dile getiren Saraç, "Sayımın istatistiki bir operasyon olmasını bekliyorduk ama maalesef siyasi bir operasyon olduğunu gördük." diye konuştu.