Kuzey Makedonya'da Yerel Seçimlerin İkinci Turu Tamamlandı

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'da yapılan yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemleri sona erdi. İlk turda gerekli oy oranını aşamayan 33 belediye başkanını seçmek üzere gerçekleştirilen seçimlerde, kayıtlı seçmenlerin yüzde 40,45'inin sandığa gittiği bildirildi. Resmi sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yapılan yerel seçimin ikinci turunda oy kullanma işlemi tamamlandı.

Kuzey Makedonya'da yerel seçimin ilk turunda gerekli yüzde 50'nin üzerinde oy alınamayan 33 belediye başkanını seçmek üzere yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Kuzey Makedonya Devlet Seçim Komisyonu (DİK) tarafından yerel saatle 17.00'de paylaşılan son veriye göre, yerel seçimin ikinci turunda kayıtlı 1 milyon 13 bin 375 seçmenin yüzde 40,45'i sandık başına gitti.

Seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların birkaç saat içinde açıklanması bekleniyor.

Yerel seçimin ilk turunda 81 belediyeden 44'üne başkan seçildi

Kuzey Makedonya'da 81 belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için yerel seçimin ilk turu, 19 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

İlk turda, iktidardaki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) 32, iktidar ortağı VLEN ittifakı 5, Ulusal Entegrasyon İttifakı (AKI) 4, muhalefetteki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifak ise 3 belediye kazanmıştı.

Gostivar, Vrapçişte, Mavrovo-Rostuşe ile Merkez Jupa belediyelerinde ise ilk turda seçime katılım oranları belirlenen yüzdeliğin altında kaldığı için seçim ileri bir tarihte tekrarlanacak.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapılmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
