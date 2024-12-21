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Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Günü Resepsiyonu Düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Günü Resepsiyonu Düzenlendi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kapsamında düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin üst düzey yetkilileri katıldı. Etkinlikte, ülkeler arası dostluk ve Türk toplumunun varlığına vurgu yapıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyetin yanı sıra eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi, Başbakan Yardımcısı İzet Meciti, İçişleri Bakanı Pançe Toşkovski, Sağlık Bakanı Arben Taravari, Kuzey Makedonyalı diğer bakan ve milletvekilleri, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasiler ve diğer davetliler katıldı.

Toşkovski, burada yaptığı konuşmada, büyükelçi Ulusoy ve yakın zamanda yaptığı Türkiye ziyaretinde sıkça "kardeş" kelimesini duyduğunu, iki ülke ve halklar söz konusu olduğunda bu nitelendirmeye tamamen katıldığını vurguladı.

Türkiye'de bulunduğunda kendisini evinde gibi hissettiğini aktaran Toşkovski, "Halklarımız kardeş halklardır, iki ülkemiz kardeş ülkelerdir. Bu görüşe tamamen katılıyorum. Ancak birlikte, ortak çabalarla, birbirimize saygı duyarak, birbirimizin haklarına ve değerlerine saygı duyarak Makedonların, Türklerin, Arnavutların, Ulahların, Romanların, Sırpların, tüm bu güzel Balkan halklarının tek bir toprak parçasında nasıl yaşayabileceğinin bir örneği olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusoy ise Kuzey Makedonya'nın çeşitli toplumların bir arada yaşama kültürünün güzel bir örneği olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu güzel tablonun oluşmasında bu ülkenin kadim ve kurucu halklarından, sadık vatandaşlar olarak Türk toplumunun da özel bir yeri olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu mükemmel ilişkilerde Kuzey Makedonya Türk toplumu her zaman müstesna bir yere sahip olmuştur. Bundan sonra da iki ülkeyi birbirine güçlü biçimde bağlamaya devam edecektir."

Türkiye'nin müttefik, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya'yı anayasal adıyla tanıyan ve Üsküp'e büyükelçi atayan ilk ülke olduğunu anımsatan Ulusoy, bağımsızlığından bu yana Kuzey Makedonya'ya NATO üyeliği dahil her alanda destek verdiklerini ve destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

"Bu bayram Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk halkının ve kültürünün mevcudiyetinin güçlü bir ifadesidir"

Çevik de Kuzey Makedonya'daki Türklerin varoluşlarının anlamlı ifadelerinden biri olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı çerçevesinde Türklerin tarihi, kültürü, edebiyatı, geleneği ve göreneği ile asırlar içinde Balkan coğrafyasında bıraktığı etki ve bu topraklardaki varlığı her yıl artan bir coşkuyla kutlandığını anımsattı.

Türkçe Eğitim Bayramı'nın sadece bu ülkedeki Türklerin bayramı olarak görülmemesi gerektiğini kaydeden Çevik, "Bu bayram aynı zamanda Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk halkının ve kültürünün mevcudiyetinin güçlü bir ifadesidir. Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler toplumsal ve kültürel değerleriyle Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında kültürel, siyasal ve ticari olmakla birlikte kısacası hayatın her alanında bu ülkenin yakınlaştırıcı, birleştirici ve bütünleştirici unsuru olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Türkçe sadece Türk toplumunun dili değil, bir medeniyet dilidir"

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim ise Balkanlar'ın kalbinde Türk diline sahip çıkmanın barışa, hoşgörüye, çok kültürlü bir birlikte yaşama iradesine katkıda bulunduğunu söyleyerek, "Türkçe sadece Türk toplumunun dili değil, bir medeniyet dilidir. Onu yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Program kapsamında daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri TBMM Başkanı Kurtulmuş ve diğer protokol üyelerince verildi.

Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici eşlik etti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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