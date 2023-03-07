Kuzey Makedonya'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir kafeye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir kafeye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, silahlı bir grubun kafede bulunan 2 kişiye ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.??????? Bakanlık olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Güncel Kaynak: AA / Admir Fazlagikj Makedonya Üsküp Güncel Haberler

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