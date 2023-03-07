Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Makedonya'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kuzey Makedonya'da silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir kafeye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir kafeye yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, silahlı bir grubun kafede bulunan 2 kişiye ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.???????

Bakanlık olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA / Admir Fazlagikj - Güncel

Makedonya Üsküp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title