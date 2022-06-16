Kuzey Makedonya'da "Prespa Diyalog Forumu" başladı

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu başladı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, basın toplantısı düzenleyerek "Prespa Diyalog Forumu" hakkında açıklamalarda bulundu.

Osmani, forumun, Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nın imzalanmasının 4. yıl dönümünde düzenlendiğini dile getirdi.

Forumun, düzenli bir platforma dönüşmeyi amaçladığını söyleyen Osmani, "Bu etkinliği bu yıl düzenleyerek Kuzey Makedonya, ciddi bir ortak uluslararası toplum haritasındaki yerini kanıtladı. Bu gibi olumlu inisiyatifler alan Kuzey Makedonya, özellikle uluslararası ilişkilere katkıda bulunmak söz konusu olduğunda kendini önemli bir müttefik olarak kanıtlamayı başardı." dedi.

Osmani, forumun bu yıl "Çağdaş Avrupa güvenlik mimarisinde Batı Balkanlar'ın geleceğinin inşa edilmesi" konusuyla düzenlendiğine işaret ederek, bu kapsamda dış politikadaki mevcut zorluklar ve çağdaş güvenlik tehditlerinin yansıtılmasının amaçlandığını vurguladı.

Forum kapsamında, dayanıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak, stratejik ortaklıkların güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliği konularının da ele alınacağını dile getiren Osmani, "Batı Balkanlar, özellikle Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi açısından kaçınılmaz bir şekilde bu yeni uluslararası ilişkiler mimarisinin bir parçasıdır. Bu şimdilik bizim için en önemli konu. Bizim ortaklarımızın gündeminin en üst sırasında bulunan güvenlik meselesi de önemli konulardan biri." diye konuştu.

Osmani, "Ukrayna'dan sonra ne olacak?" konulu ana oturumda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bir konuşma yapacağını söyledi.

Prespa Diyalog Forumu'na, ABD, AB, Birleşik Krallık, Almanya ve Türkiye gibi farklı ülkelerden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanı ve üst düzey temsilcinin katıldığını anımsatan Osmani, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun foruma iştirak edeceği bilgisini paylaştı.

Forum, 18 Haziran'a kadar sürecek.