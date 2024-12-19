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Kuzey Makedonya'da Hava Kirliliği ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Kuzey Makedonya'da Hava Kirliliği ve Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
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Kuzey Makedonya'da hava kirliliği seviyesi artarken, özellikle başkent Üsküp, en kirli büyük şehirler arasında yer alıyor. Hava kirliliği ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Hava Kalitesi İzleme Kurumu, bu durumun önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.

Kuzey Makedonya'da hava kirliliğinin artması ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi düştü.

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir'in verilerine göre başkent Üsküp, "en kirli büyük şehirler" sıralamasında ilk onda yer aldı.

Hava kirliliği ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de oldukça azaldı.

Kuzey Makedonya Hidrometeoroloji Servisi, Üsküp başta olmak üzere ülke genelindeki birçok kentte hava kirliliği ve sisli havanın gelecek günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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