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Kuzey Makedonya'da Gece Kulübünde Yangın: 59 Ölü

Kuzey Makedonya'da Gece Kulübünde Yangın: 59 Ölü
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Koçani kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 59 kişi yaşamını yitirdi. Yangının piroteknik maddelerin kullanımıyla başladığı belirtiliyor.

KOÇANİ, 17 Mart (Xinhua) -- Kuzey Makedonya'nın Koçani kentindeki bir gece kulübünde pazar günü çıkan yangında en az 59 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer yangına piroteknik madde kullanımının neden olduğunu, yanıcı tavan malzemesinin tutuşmasıyla da alevler ve yoğun dumanın hızla yayıldığını düşünüyor. İnternette paylaşılan video görüntülerinde alev almış tavan ve kaçmaya çalışan insanlar görülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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