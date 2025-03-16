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Kuzey Makedonya'da Gece Kulübünde Yangın: 51 Ölü, 100 Yaralı

Kuzey Makedonya'da Gece Kulübünde Yangın: 51 Ölü, 100 Yaralı
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Kuzey Makedonya'nın Koçana kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Yangının havai fişek kullanımı veya teknik ekipmanın hatası nedeniyle çıktığı bildirildi.

Kuzey Makedonya'nın Koçana kentindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 51 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.Kuzey Makedonya'nın Koçana kentinde bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında onlarca insan hayatını kaybetti.

Başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan kentte yaşanan olay esnasında, söz konusu gece kulübündeki bir konseri izlemek için bir araya gelmiş olan yaklaşık bin 500 kişi bulunuyordu.

Makedon haber sitesi SDK, yangının yerel saatle 03.00'te çıktığını bildirdi.

Çıkan yangında alevlerin gece kulübünün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, kısa sürede yanan gece kulübündeki 51 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Alman ajansı dpa'nın haberine göre, Makedonya İçişleri Bakanlığı yangının havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığını belirtti. Yerel televizyon kanalı Koçani TV ise ışık efektleri için kullanılan teknik ekipmanın yangına neden olduğunu öne sürdü.

Reuters,dpa,AFP / ET,CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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