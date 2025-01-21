Kuzey Makedonya'da Çevre ve İklim Haberciliği Eğitimi Başladı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Anadolu Ajansının (AA), medya çalışanları ya da bu alanda eğitim görenlere çevre ve iklim konularında eğitim verilmesini kapsayan "GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training" projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, AB Proje Koordinatörü ve İş geliştirme - Sponsorluklar Müdür Yardımcısı Hakan Güvenlioğlu ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Jeunesse (Fransa), POLIS Enstitüsü (Kuzey Makedonya) ve EDITURA ERUYSAL SRL (Romanya) temilsilcileri katıldı.

Öztürk, burada yaptığı açıklamada, AA koordinatörlüğünde gerçekleşen proje kapsamında toplam 100 medya profesyoneli ve üniversite öğrencisine eğitim vereceklerini söyledi.

Proje kapsamında 25'er kişilik gruplarla toplam 4 eğitim yapılacağını aktaran Öztürk, "Bu projenin şöyle önemli bir tarafı var, malumunuz medyanın yüzde 86'sı erkekler tarafından domine ediliyor. Ama biz bu eğitimle kadın-erkek eşitliğine önem verdik. 50 kadın 50 erkek olarak eğitim faaliyetimizi yapacağız." diye konuştu.

Güvenlioğlu da dünyada birçok haber ajansı olduğunu ancak çevre alanında eğitim konusunda ilk adımı AA'nın attığını aktardı.

AB ve Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle başlayan projenin iki yıl süreceğine işaret eden Güvenlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim için çok farklı bir mutluluk. Anadolu Ajansı Yeşil Hattı 2022 yılında kuruldu, üzerinden geçen 3 yıllık süre içerisinde biriktirmiş olduğumuz tecrübeyi bütün dünya ile paylaşmak, böyle bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlıyor olmak mutluluk verici. Sadece Anadolu Ajansı olarak bakılmamalı; çevre ve iklim sorunu bütün haber ajanslarının, bütün toplumların sorunu ve daha iyi yarınlar için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz Anadolu Ajansı olarak bu sorunun altını çizebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için bu projenin temellerini attık. İki yılın sonunda da inşallah sektöre yaklaşık 100 tane uluslararası çevre muhabiri kazandırmış olacağız."

AB projesinin ilk açılış toplantısını Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiklerini aktaran Güvenlioğlu, nisan ayında ilk eğitimlerin başlayacağı bilgisini verdi.

Güvenlioğlu, "Bugünkü toplantının amacı çıkacağımız bu yolda nasıl ilerleyeceğimiz, nelere dikkat etmemiz gerektiği. Çünkü bizlerin de belli başlı sorumlulukları var. Avrupa Birliği projelerinde hassas olan noktalar var. Dikkat etmemiz gereken hassasiyetler var. Bunların hepsini konuşup, hem danışmanlarımızla hem burada önceden proje yapmış olan arkadaşlarımızla istişarelerimizi edip yolunuza devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Etkinliğin ev sahibi konumundaki POLIS Enstitüsü temsilcisi İsmail Sinani ise AA'nın öncülüğündeki bu proje kapsamında ekolojik farkındalığı artırmak istediklerini vurguladı.

Gerek AA gerekse de kendileri için yeni bir tecrübe olduğuna dikkati çeken Sinani, "Yeni bir ruh getirmeye çalışacağız. Ülkemizde, Romanya'da, Fransa'da ekolojik politikalar konusunda daha yüksek bir bilinç oluşturmaya çalışacağız. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yöndeki büyük tecrübelerinden de mutlaka destek alacağız." şeklinde konuştu.

Toplantı kapsamında, proje paydaşlarının tanıtımının yapılmasının yanı sıra, proje tanıtım sunumu yapıldı ve ortaklık sözleşmeleri imzalandı.

Proje, medya alanında cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran ilk proje

AA tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulan bir Erasmus+ KA220-YOU (Gençlik Alanında Stratejik İşbirliği) projesi olan "GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training", çevre sorunları ve iklim değişikliği konularında genç gazetecilere ve medya profesyonellerine eğitim verilmesini kapsıyor.

Proje, medya alanında cinsiyet eşitliğini göz önünde bulunduran ilk proje olma özelliğine de sahip. Bu kapsamda Romanya, Kuzey Makedonya, Fransa ve Türkiye'de ikamet eden 50 kadın ve 50 erkekten oluşan 100 medya mensubuna eğitim verilerek iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında farkındalık oluşturulması ve kamuoyu bilgisinin artırılması amaçlanıyor.

Projenin ilk toplantısı yarın da devam edecek.